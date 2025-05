Gewinne in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Dienstag erhöhte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.72 Prozent auf 5’886.55 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 45.887 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.107 Prozent auf 5’850.46 Punkte an der Kurstafel, nach 5’844.19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’906.64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’845.02 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Stand von 5’363.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’115.07 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.05.2024, den Wert von 5’221.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0.307 Prozent aufwärts. Bei 6’147.43 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 16.02 Prozent auf 38.89 USD), Palantir (+ 8.14 Prozent auf 128.10 USD), Phillips 66 (+ 5.81 Prozent auf 125.57 USD), AES (+ 5.73 Prozent auf 12.55 USD) und NVIDIA (+ 5.63 Prozent auf 129.93 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil UnitedHealth (-17.79 Prozent auf 311.38 USD), Elevance Health (-9.91 Prozent auf 375.40 USD), Humana (-9.48 Prozent auf 228.89 USD), CVS Health (-6.65 Prozent auf 60.50 USD) und Centene (-6.20 Prozent auf 58.97 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 74’633’159 Aktien gehandelt. Mit 3.002 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch