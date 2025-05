Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.61 Prozent höher bei 19’010.08 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.283 Prozent auf 18’761.23 Punkte an der Kurstafel, nach 18’708.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18’745.50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’065.96 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 16’724.46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’945.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16’388.24 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1.40 Prozent nach. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Big 5 Sporting Goods (+ 51.49 Prozent auf 1.53 USD), Century Casinos (+ 21.77 Prozent auf 1.79 USD), Comtech Telecommunications (+ 7.89 Prozent auf 1.64 USD), Ceragon Networks (+ 7.76 Prozent auf 2.50 USD) und Donegal Group B (+ 6.53 Prozent auf 17.63 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Sangamo Therapeutics (-38.40 Prozent auf 0.46 USD), 3D Systems (-26.67 Prozent auf 1.87 USD), Microvision (-11.57 Prozent auf 1.07 USD), Lifetime Brands (-8.93 Prozent auf 3.32 USD) und Commercial Vehicle Group (-8.33 Prozent auf 1.32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 74’633’159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.002 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 5.30 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch