29.10.2025 09:11:42

GSK erhöht Prognose nach Umsatz- und Gewinnwachstum im 3. Quartal

GSK
17.82 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Von Billy Gray

DOW JONES--Der britische Pharmakonzern GSK hat seine Prognose für 2025 erhöht. Das Unternehmen verwies auf ein starkes drittes Quartal, das von Umsatzwachstum in den Bereichen Impfstoffe/Spezialmedikamente und Allgemeinmedizin profitierte.

Das Pharmaunternehmen teilte am Mittwoch mit, dass die Prognose für 2025 für das Umsatzwachstum nun zwischen 6 Prozent und 7 Prozent liegt. Währungseffekte sind nach wie vor ausgeschlossen. Zuvor hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum am oberen Ende einer Spanne von 3 Prozent bis 5 Prozent prognostiziert.

Der Konzern hob auch die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn auf eine Spanne von 9 Prozent bis 11 Prozent an. Zuvor war ein Wachstum am oberen Ende einer Spanne von 6 Prozent bis 8 Prozent erwartet worden. GSK rechnet jetzt mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie zwischen 10 Prozent und 12 Prozent anstatt dem oberen Ende der Spanne 6 Prozent bis 8 Prozent.

Die Umsätze beliefen sich im dritten Quartal den weiteren Angaben zufolge auf 8,55 Milliarden Pfund, was einem Anstieg von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg auf 2,99 Milliarden Pfund von 2,76 Milliarden Pfund.

Laut Konsensschätzungen des Unternehmens hatten Analysten Umsätze von 8,24 Milliarden Pfund und einen bereinigten Betriebsgewinn von 2,67 Milliarden Pfund erwartet.

GSK erzielte in dem Quartal einen Nettogewinn von 2,01 Milliarden Pfund, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 58 Millionen Pfund verzeichnet worden war.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 04:11 ET (08:11 GMT)

