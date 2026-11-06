GRAIL legte Quartalsergebnis vor

GRAIL hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.460 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat GRAIL im vergangenen Quartal 37.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GRAIL 36.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch