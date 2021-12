Google Maps funktioniert nicht? Diese Tricks und Tipps schaffen Abhilfe

Was, wenn Google Maps nicht funktioniert?

Google Maps - eine Navigations-App, die viel mehr ist als nur das. Für viele Nutzer ist die Karten-App von Google ein unersetzbarer Begleiter. Deswegen kommt der ein oder andere Nutzer auch ins Schwitzen, wenn die Applikation nicht mehr funktioniert. Doch Panik muss nicht ausbrechen, wenn man weiss, welche technischen Tricks und Kniffe angewendet werden können, um Google Maps wieder zum Laufen zu bringen.

Die beliebteste Navigations-App wird täglich von vielen Millionen Nutzern verwendet, dementsprechend beunruhigend ist es, wenn sie bei Bedarf nicht mehr funktioniert. Die Faktoren sind hierbei häufig von unterschiedlicher Natur und können sowohl am Smartphone als auch am Computer auftreten.

Folgend werden die gängigsten Probleme und mögliche Lösungsansätze aufgeführt, damit Google Maps schnellstmöglich wieder eingesetzt werden kann, sollte es nicht mehr vollumfänglich funktionieren.

Google Maps auf dem Smartphone

Sollte Google Maps mal nicht wie gewohnt funktionieren, dann liegt es vielen Fällen an simplen Bedienungsfehlern beziehungsweise an Google selber.

Zum einen sollte zuallererst die eigene Internetverbindung kontrolliert werden, hierfür kann ein Blick auf die Netzwerkanzeige des Smartphones reichen. Zeigt diese jedoch an, mit dem Internet verbunden zu sein, sollte man die Verbindung mithilfe einer anderen App oder dem Browser testen. Funktioniert der Verbindungsaufbau mit anderen Applikationen problemlos, so liegt das Problem nicht an der Internetverbindung. GPS, mobile Daten und WLAN sollten aktiviert sein.

Dann könnten Serverprobleme seitens Google für Probleme verantwortlich sein. Dies lässt sich durch kurze Recherche überprüfen, da Google über allgemeine Probleme öffentlich berichtet. Wenn dies der Fall ist, dann hilft nur warten.

Aber auch eine veraltete Version der Anwendung kann dazu führen, dass die App nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Dementsprechend sollte Google Maps über den jeweiligen App Store das neueste Update erhalten.

Führen all diese Massnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis, könnte die Fehlerquelle noch bei den allgemeinen Einstellungen des Endgeräts liegen. Bei Android können über Einstellungen > Apps > Google Maps > Daten löschen, der Cache und App-Daten gelöscht werden. Bei iOS müsste man die App löschen und neu installieren.

Google Maps auf dem PC

Auch am PC sollte man systematisch eine Checkliste abarbeiten, wenn Google Maps nicht funktioniert.

Wie beim Smartphone, sollte ebenfalls am Computer als erstes die Verbindung zum Internet getestet werden, denn Verbindungsprobleme zum Router sind ein häufig auftretendes Dilemma. Wenn der PC eine Internetverbindung herstellen kann, gilt es die installierten Versionen von Flash Player und DirectX zu überprüfen. Steht ein Update zur Verfügung, sollte dieses installiert werden.

Auch der Internetbrowser kann eine Problemquelle darstellen, dieser sollte auf Updates geprüft werden. Möglicherweise sind auch zu viele Tabs gleichzeitig geöffnet und der Rechner ist mit der Ausführung von Google Maps etwas überlastet. Auch die installierten Cookies können Google Maps lahmlegen, dementsprechend sollten diese gelöscht werden. Trifft alles nicht zu, kann es helfen, einen anderen Browser zu verwenden.

Möglicherweise ist die allgemeine Leistungsfähigkeit des PCs auch nicht mehr ausreichend, um Google Maps vollumfänglich auszuführen. Ob dies der Fall ist, lässt sich mit dem Light Modus von Google Maps testen. Dieser verbraucht weniger Rechenleistung als die Vollversion der Kartenanwendung.

Henry Ely / Redaktion finanzen.ch