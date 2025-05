NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Nach der Google-Entwicklerkonferenz habe sich seine positive Ansicht verstärkt, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Google führe in vielen Bereichen der Künstlichen Intelligenz das Feld an./ajx/tav;