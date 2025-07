Studie zu Ripple: XRP bald 12'000 US-Dollar oder mehr wert?

• Valhil-Analyse sieht XRP in Extrem-Szenarien kräftig steigen• Athey & Mitchnick-Modell beschreibt positiven Kreislauf• Prognosen zu ambitioniert?

Ein von Valhil Capital eingesetzter Ausschuss hat mehrere Bewertungsmodelle für XRP erstellt, die den sogenannten fairen Marktwert des Tokens beziffern sollen.

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Kreislauf könnte XRP-Preis steigen lassen

Eines dieser Modelle ist das Athey & Mitchnick-Modell, entwickelt von Stanford-Professorin Susan Athey und Ökonom Robert Mitchnick. Ein zentraler Gedanke ist dabei das sogenannte "Schwungrad des Tugendzyklus": Mit der zunehmenden Akzeptanz von XRP für Zahlungen und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten steigt der XRP-Preis, was wiederum die Nachfrage nach Wertaufbewahrung in die Höhe treibt und das verfügbare Angebot für Transaktionen verringert, wie Valhil Capital in seinem Whitepaper schreibt. In Folge entstehen laut den Autoren neue Anwendungsfälle, die das vertikale und horizontale Wachstum der Akzeptanz vorantreiben. Die zunehmende Akzeptanz und die Nachfrage nach Wertaufbewahrung führen dann zu einem exponentiellen Preisanstieg, heisst es. Laut diesem Modell könnte XRP bis 2030 auf 4'813 US-Dollar klettern - von aktuell gerade einmal etwas mehr als 2 US-Dollar.

Teils sehr ambitionierte Prognosen

Bei den Modellen von Valhil Capital ergeben sich unter idealen Bedingungen jedoch auch teils extreme Preisniveaus von bis zu etwa 120'000 US-Dollar pro Coin. Insgesamt liegt die Prognose jedoch nicht ganz so hoch. "Unsere empirische Analyse (ohne Ausreisser) spiegelt eine Reihe von Werten wider, die sich um einen Mittelwert von 12'000 $ drehen. Die Werte zwischen dem Mittelwert und dem Median liegen zwischen 12'000 $ und 22'000 $.", heisst es in der Schlussfolgerung der Autoren.

XRP als "Store of Value"

In ihrem Whitepaper betonen die Autoren besonders die potenzielle Rolle von XRP als "Store of Value", also einer Wertaufbewahrung, in einem künftigen digitalen Finanzsystem. Ausserdem argumentieren die Autoren, dass der aktuelle XRP-Preis durch den Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC künstlich gedrückt worden sei. Sie fordern deshalb eine Neubewertung und sehen XRP als Schlüsselfaktor für ein globales Geldsystem der Zukunft. Mit einem möglichen Börsengang und Ende des Prozesses gegen die SEC könnte die Kryptowährung ihrer Meinung nach Rückenwind erhalten.

Ob die hohen Preisziele Realität werden, ist allerdings fraglich. Die Studie dürfte jedoch vor allem ein Ziel haben: eine neue Diskussion über den Wert von XRP und anderen digitalen Vermögenswerten anzustossen und zu zeigen, wie gross das langfristige Potenzial theoretisch sein könnte.

Redaktion finanzen.ch