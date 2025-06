NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet-A-Aktie mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Google-Konzern werde vom Werbegiganten zum "KI-Powerhouse", schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hält Sorgen für übertrieben, dass die KI klassische Suchmaschinenanfragen und das Werbe-Kerngeschäft ins Wanken bringt. Aus Bewertungssicht sieht Thill eine Kaufchance./rob/gl;