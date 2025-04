NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Auf den ersten Blick sei das erste Quartal besser verlaufen als befürchtet, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er attestierte dem Google-Mutterkonzern ein gesundes Werbegeschäft. Außerdem hob er das Geschäft mit Cloud-Lösungen und die Margentwicklung positiv hervor./tih/edh;