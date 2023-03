GameStop präsentiert schwarze Zahlen - GameStop-Aktie hebt ab

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch etwas tiefer. Der deutsche Leitindex notierte letztlich knapp in der Gewinnzone. An den US-Börsen schwankten die Kurse am Mittwoch deutlich, letztlich gaben sie klar nach. An den Märkten in Fernost ging es am Mittwoch aufwärts.