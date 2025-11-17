|ASDS 2025
17.11.2025 08:03:36
Galderma-Aktie: Neue Daten zu Restylane und Sculptra auf Fachtagung
Galderma hat neue Daten aus dem Portfolio und der Pipeline für injizierbare Ästhetik auf der Fachtagung American Society for Dermatologic Surgery (ASDS 2025) in Chicago präsentiert.
Die präsentierten Studien umfassten u.a. Ergebnisse zur Behandlung von Volumenverlust im Gesicht, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit medikamenteninduziertem Gewichtsverlust, sowie zur Anwendung von Restylane bei Kinnprofilkorrektur, Schläfenauffüllung und Faltenbehandlung im Dekolleté. Die Ergebnisse zeigen laut Galderma-Mitteilung vom Montag hohe Ansprechraten und eine anhaltende Zufriedenheit bei Patientinnen und Patienten sowie Behandelnden.
awp-robot/hr
Zug (awp)
