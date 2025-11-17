Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Frühere CS-AT1-Investoren drängen UBS zu Vergleich
Goldprognose: Saxo Bank erwartet erneute Goldpreis-Rally 2026
u-blox-Übernahme: Advent-Tochter Zenith setzt Vollzugsdatum noch in 2025 an
So notiert der Franken zum Euro und Dollar
Galderma-Aktie: Neue Daten zu Restylane und Sculptra auf Fachtagung
Galderma-Aktie: Neue Daten zu Restylane und Sculptra auf Fachtagung

Galderma hat neue Daten aus dem Portfolio und der Pipeline für injizierbare Ästhetik auf der Fachtagung American Society for Dermatologic Surgery (ASDS 2025) in Chicago präsentiert.

In verschiedenen Präsentationen wurden aktuelle Ergebnisse zu den Produkten Restylane, Sculptra und Relfydess vorgestellt.

Die präsentierten Studien umfassten u.a. Ergebnisse zur Behandlung von Volumenverlust im Gesicht, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit medikamenteninduziertem Gewichtsverlust, sowie zur Anwendung von Restylane bei Kinnprofilkorrektur, Schläfenauffüllung und Faltenbehandlung im Dekolleté. Die Ergebnisse zeigen laut Galderma-Mitteilung vom Montag hohe Ansprechraten und eine anhaltende Zufriedenheit bei Patientinnen und Patienten sowie Behandelnden.

awp-robot/hr

Zug (awp)

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
