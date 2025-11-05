|Produktlinie
Galderma-Aktie verliert: Restylane Lyft in den USA für Kinnbehandlung zugelassen
Galderma hat für das Injektionsgel Restylane Lyft die US-Zulassung zur Verbesserung des Kinnprofils erhalten.
Eingesetzt werden darf der neue Filler bei Patienten über 21 Jahren mit leichter bis mittelschwerer Kinnrückbildung, schreibt Galderma in einem Communiqué vom Mittwoch. Schon heute wird Restylane Lyft zur Behandlung der Gesichtsmitte, von Gesichtsfalten und -falten (wie Nasolabialfalten) und der Handrücken eingesetzt.Im Schweizer Handel verliert die Galderma-Aktie zwischenzeitlich 2,02 Prozent auf 150,20 Franken.
hr/rw
Zug (awp)
