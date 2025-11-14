FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prudential von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde das Prudential-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Prudential-Papier letztlich bei 12.23 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 8.177 Prudential-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88.88 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 13.11.2025 auf 10.87 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 11.12 Prozent vermindert.

Insgesamt war Prudential zuletzt 27.79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch