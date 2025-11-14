Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Prudential-Investition?
|
14.11.2025 10:02:13
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prudential von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Prudential-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren wurde das Prudential-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Prudential-Papier letztlich bei 12.23 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 8.177 Prudential-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88.88 GBP, da sich der Wert einer Prudential-Aktie am 13.11.2025 auf 10.87 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 11.12 Prozent vermindert.
Insgesamt war Prudential zuletzt 27.79 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Prudential plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prudential von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
07.11.25
|FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Gute Stimmung in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
31.10.25
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.10.25
|FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prudential-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Prudential plc
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: SMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren zum Wochenschluss leichter. An Asiens Börsen geht es am Freitag teils deutlich nach unten.