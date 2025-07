Freundlicher Handel: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.27 Prozent auf 6’242.52 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47.955 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’247.34 Zählern und damit 0.350 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’225.52 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’269.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’231.43 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0.264 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2025, wurde der S&P 500 auf 6’005.88 Punkte taxiert. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.04.2025, bei 5’456.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’576.98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 6.37 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’284.65 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit AES (+ 16.71 Prozent auf 12.92 USD), Boeing (+ 4.19 Prozent auf 227.68 USD), Coinbase (+ 3.35 Prozent auf 366.70 USD), Tapestry (+ 2.80 Prozent auf 94.79 USD) und Merck (+ 2.68 Prozent auf 83.55 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil The Hershey (-4.23 Prozent auf 162.75 USD), Altria (-3.96 Prozent auf 57.19 USD), DXC Technology (-3.80 Prozent auf 15.43 USD), Monolithic Power Systems (-3.12 Prozent auf 737.59 USD) und Illumina (-2.94 Prozent auf 96.35 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18’266’732 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.331 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch