Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0.53 Prozent auf 21’705.16 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.135 Prozent stärker bei 21’619.27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21’590.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’742.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 21’534.94 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21’178.58 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19’100.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’556.03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 12.57 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Rambus (+ 8.05 Prozent auf 81.09 USD), Amtech Systems (+ 7.04 Prozent auf 6.39 USD), CIENA (+ 5.55) Prozent auf 97.89 USD), TTM Technologies (+ 5.39 Prozent auf 46.90 USD) und Myriad Genetics (+ 4.89 Prozent auf 6.22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Astro-Med (-5.96 Prozent auf 10.41 USD), 3D Systems (-5.86 Prozent auf 2.41 USD), Compugen (-4.76 Prozent auf 1.40 USD), Lifetime Brands (-3.26 Prozent auf 3.86 USD) und Dorel Industries (-2.79 Prozent auf 0.90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 64’231’222 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.809 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.16 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch