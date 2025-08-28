Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’219 0.1%  SPI 16’958 0.1%  Dow 45’637 0.2%  DAX 24’040 0.0%  Euro 0.9361 0.3%  EStoxx50 5’397 0.1%  Gold 3’417 0.6%  Bitcoin 89’745 0.7%  Dollar 0.8018 0.0%  Öl 68.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin
Tesla-Aktie im Blick: Gericht lässt Betrugsklage gegen Elon Musk zu
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 28.08.2025 22:34:11

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen

Für den NASDAQ Composite ging es letztendlich aufwärts.

Myriad Genetics
27.22 CHF -2.96%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0.53 Prozent auf 21’705.16 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.135 Prozent stärker bei 21’619.27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21’590.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21’742.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 21’534.94 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21’178.58 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19’100.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’556.03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 12.57 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Rambus (+ 8.05 Prozent auf 81.09 USD), Amtech Systems (+ 7.04 Prozent auf 6.39 USD), CIENA (+ 5.55) Prozent auf 97.89 USD), TTM Technologies (+ 5.39 Prozent auf 46.90 USD) und Myriad Genetics (+ 4.89 Prozent auf 6.22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Astro-Med (-5.96 Prozent auf 10.41 USD), 3D Systems (-5.86 Prozent auf 2.41 USD), Compugen (-4.76 Prozent auf 1.40 USD), Lifetime Brands (-3.26 Prozent auf 3.86 USD) und Dorel Industries (-2.79 Prozent auf 0.90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 64’231’222 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.809 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.16 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?