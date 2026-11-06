Fortuna Mining legte Quartalsergebnis vor

Fortuna Mining lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.22 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.550 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fortuna Mining im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 408.0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 344.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch