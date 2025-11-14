Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’301 -0.3%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9224 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’094 -1.9%  Bitcoin 75’805 -4.2%  Dollar 0.7941 0.2%  Öl 64.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Richemont21048333Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Tesla-Aktie im Fokus: Welche Entwicklungen 2026 den nächsten Aufschwung auslösen könnten
SHIBA INU: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
eToro entdecken

ExxonMobil Aktie 808963 / US30231G1022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 20:27:13

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend freundlich

ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von ExxonMobil. Zuletzt konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 119,02 USD.

ExxonMobil
93.66 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 119,02 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 119,21 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,86 USD. Zuletzt wurden via New York 1'234'295 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,21 USD. Dieser Kurs wurde am 23.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 17,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier. ExxonMobil liess sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,92 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 83.36 Mrd. USD im Vergleich zu 87.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q4 2025 wird am 30.01.2026 erwartet.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron und Exxon verdienen mehr - Aktien uneins

Clariant-Aktie im Minus: Weitere Ethylen-Schadenersatzklagen

Exxon Mobil stoppt Recycling-Investitionen in Europa wegen Vorschriften der EU - Aktie schwächer


Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten