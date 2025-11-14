ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Abend freundlich

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 119,02 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 119,21 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,86 USD. Zuletzt wurden via New York 1'234'295 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,21 USD. Dieser Kurs wurde am 23.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 17,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier. ExxonMobil liess sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,92 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 83.36 Mrd. USD im Vergleich zu 87.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q4 2025 wird am 30.01.2026 erwartet.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron und Exxon verdienen mehr - Aktien uneins

Clariant-Aktie im Minus: Weitere Ethylen-Schadenersatzklagen

Exxon Mobil stoppt Recycling-Investitionen in Europa wegen Vorschriften der EU - Aktie schwächer