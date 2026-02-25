Evolent Healt a Aktie 28153126 / US30050B1017
25.02.2026 01:47:03
Evolent Health, Inc. Q4 Earnings Summary
Evolent Healt a
2.10 EUR -10.26%
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Evolent Health, Inc. (EVH):
Earnings: -$429.13 million in Q4 vs. -$30.62 million in the same period last year. EPS: -$3.84 in Q4 vs. -$0.27 in the same period last year. Excluding items, Evolent Health, Inc. reported adjusted earnings of $8.38 million or $0.08 per share for the period.
Revenue: $468.72 million in Q4 vs. $646.54 million in the same period last year.
Nachrichten zu Evolent Health Inc (A)
23.02.26
|Ausblick: Evolent Health A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
09.02.26
|Erste Schätzungen: Evolent Health A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
05.11.25
|Ausblick: Evolent Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
23.10.25
|Erste Schätzungen: Evolent Health A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)