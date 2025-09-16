|
16.09.2025 11:07:39
Eurozone-Produktion steigt im Juli leicht
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Juli leicht gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.
Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,8 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,7 Prozent gerechnet.
Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich in der Eurozone um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, im Jahresvergleich ergab sich ein Plus von 2,1 Prozent. Die Herstellung von Vorleistungsgütern stieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist ergab sich ein Minus von 0,9 Prozent.
Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Industrieproduktion in der EU-27 im Juli um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
