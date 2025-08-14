EUREX/Kaum Bewegung bei Renten-Futures vor US-Erzeugerpreisen

DOW JONES--Fast unbewegt zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Die Märkte warten mit Spannung auf die US-Erzeugerpreise am Nachmittag, da sie unmittelbarer auf die US-Zollpolitik reagieren könnten als die Verbraucherpreise am vergangenen Dienstag. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 129,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,88 Prozent und das Tagestief bei 129,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.045 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 6 Ticks auf 116,14 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Ticks auf 117,44 Prozent.

August 14, 2025 02:44 ET (06:44 GMT)