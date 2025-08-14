|
14.08.2025 08:43:41
EUREX/Kaum Bewegung bei Renten-Futures vor US-Erzeugerpreisen
DOW JONES--Fast unbewegt zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Die Märkte warten mit Spannung auf die US-Erzeugerpreise am Nachmittag, da sie unmittelbarer auf die US-Zollpolitik reagieren könnten als die Verbraucherpreise am vergangenen Dienstag. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 129,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,88 Prozent und das Tagestief bei 129,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.045 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 6 Ticks auf 116,14 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Ticks auf 117,44 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2025 02:44 ET (06:44 GMT)
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
