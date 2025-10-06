|
06.10.2025 08:31:40
EUREX/DAX-Futures ohne Impulse leicht im Plus
DOW JONES--Mit leichten Gewinnen sind die DAX-Futures in den Montag gestartet. Neue marktbewegende Themen gibt es nicht, entsprechend dünn sind die Umsätze. Bislang gingen nur 950 Kontrakte um. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 16 auf 24.518 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.571 und das Tagestief bei 24.487 Punkten.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2025 02:32 ET (06:32 GMT)
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften etwas fester in die neue Handelswoche starten. Die Börsen in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}