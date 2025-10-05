US-Dollar - Bitcoin USD - BTC
|US-Geldpolitik im Fokus
|
05.10.2025 12:51:07
Bitcoin-Kurs steigt erstmals über die Schwelle von 125'000 US-Dollar
Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 125'000 US-Dollar gestiegen.
Für das neue Allzeithoch gibt es nach Einschätzung von Experten mehrere Gründe. Zum einen legen immer mehr institutionelle Investoren ihr Geld in Bitcoin an - auch wenn gleichzeitig einige frühe Anleger Kasse machen und sich von Bitcoin-Beständen trennen.
Der Bitcoin-Kurs wird ausserdem angetrieben durch die Erwartungen, dass die US-Zentralbank in den USA die Zinsen weiter senken wird. Das Kalkül dabei ist, dass Anleger bei niedrigen Zinsen für klassische Anlagen eher bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen und in den Bitcoin zu investieren.
Alternative Geldanlagen wie der Bitcoin - aber auch klassische Wertspeicher wie Gold - profitieren obendrein von den politischen Unsicherheiten in den USA, die unter anderem durch die Haushaltssperre entstanden sind.
Manche Analysten begründen die Rallye des Bitcoin auch mit einer historischen Chartanalyse: Seit über einem Jahrzehnt zählt der Oktober zu den stärksten Monaten im Bitcoin-Jahresverlauf. In dem Zeitraum seit 2013 ist der Kurs im Verlauf des Oktobers nur in zwei Jahren (2014 und 2018) gefallen, weshalb Bitcoin-Fans auch vom "Uptober" sprechen.
Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt nach dem jüngsten Kursanstieg einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap zufolge bei rund 2,5 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Markt der Digitalwährungen. Dieser kommt derzeit auf einen Gesamtwert von knapp 4,3 Billionen Dollar.
mk/
Berlin (awp/sda/dpa)
