30.10.2025 08:03:42
EUREX/DAX-Future mit leichten Aufschlägen
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8 Uhr um 43 auf 24.248 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.341 und das Tagestief bei 24.140 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.193 Kontrakte.
October 30, 2025 03:03 ET (07:03 GMT)
Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.
Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.
🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)
– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit Abgaben in den Handel gehen, während sich beim deutschen Börsenbarometer ein kleines Plus abzeichnet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen überwiegend rote Vorzeichen am Donnerstag aus.