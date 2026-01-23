|
23.01.2026 06:00:40
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.58 Uhr 31,0 Punkte auf 24.957,0. In den Handel gegangen war er mit 24.932,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.959,0 und das -tief bei 24.910,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 343 Kontrakte.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
