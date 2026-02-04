SMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch im grünen Bereich.

Der SMI startete 0,27 Prozent niedriger bei 13'336,51 Punkten. Er gab auch im Anschluss nach. Gegen Mittag schafft er jedoch den Sprung in die Gewinnzone.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an. Der SPI eröffnet bei 18'377,31 Zählern um 0,27 Prozent tiefer, der SLI eröffnete 0,15 Prozent im Minus bei 2'137,68 Stellen.

Zwar hatten sich an der Wall Street die Kurse noch von ihren Tiefständen erholt, Dow Jones und NASDAQ lagen aber dennoch am Ende unter dem Niveau vom Börsenschluss in Europa. Zudem enttäuschte AMD nachbörslich mit dem Ausblick - es wird laut Händlern immer schwieriger, die extrem hohen Erwartungen zu erfüllen. Hierzulande liegt der Fokus derweil klar auf den Zahlen der beiden Bluechips Novartis und UBS.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Mittwoch nahe der Nulllinie.

Der DAX startete 0,26 Prozent höher bei 24'845,59 Punkten. Im weiteren Verlauf drehte er jedoch zwischenzeitlich ins Minus, kämpft sich mittlerweile jedoch wieder an den Vortagesschluss vor.

Die Nervosität der vergangenen Handelstage mit teils deutlichen Ausschlägen legt sich am deutschen Aktienmarkt allmählich weiter. Die Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte, erholen sich weiter.

Anleger blicken am Mittwoch gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten. Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen.

Ein erneuter Ausverkauf bei Teilen von Tech-Aktien in den USA lässt den deutschen Gesamtmarkt zunächst unbeeindruckt, könnte aber Branchenwerte wie den 2026 bislang grössten DAX-Verlierer SAP weiter beeinflussen. Die Commerzbank verwies am Morgen auf die Besorgnis der Anleger über die Einführung neuer KI-Tools und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbieter belastet. Zudem richten sich die Blicke am Mittwoch auf Geschäftszahlen des Chipkonzerns Infineon und nach US-Börsenschluss die der Google -Mutterkonzern Alphabet.

WALL STREET

Die Anleger in den USA konnten sich am Dienstag nicht entscheiden.

Der Dow Jones verlor zur Handelseröffnung bereits und wechselte anschliessend mehrfach das Vorzeichen. Bei 49'653,13 Punkten konnte er zwischenzeitlich sogar ein neues Rekordhoch verzeichnen. Danach ging es jedoch tief in die Verlustzone. Dort verabschiedet er sich 0,34 Prozent tiefer bei 49'241,06 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite stieg zur Startglocke, rutschte im weiteren Verlauf jedoch auf rotes Terrain zurück. Das Minus summierte sich in der Folge auf. Sein Schlussstand: 23'255,19 Punkte (-1,43%).

Den US-Börsen war nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag der Schwung ausgegangen.

Etwas gebremst wurde der Markt vom andauernden Haushaltsstreit in den USA und der daraus resultierenden Schliessung einiger Behörden. Wegen des neuerlichen "Regierungsstillstandes" wurde unter anderem die für Freitag geplante Veröffentlichung des vielbeachteten Arbeitsmarktberichts zunächst abgesagt. Im Tagesverlauf stimmte das Repräsentantenhaus über den Haushalt ab.

Sowohl im Technologiesektor als auch in anderen Branchen sorgten Geschäftsberichte und Unternehmensziele für deutliche Kursausschläge.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlossen am Mittwoch mehrheitlich in Grün.

So zeigte sich der Nikkei 225 in Tokio letztlich mit einem Minus von 0,78 Prozent bei 54'293,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite schlussendlich 0,85 Prozent auf 4'102,20 Zähler.

Etwas weniger aufwärts ging es in Hongkong: Der Hang Seng zog schliesslich 0,05 Prozent auf 26'847,32 Einheiten an.

An den asiatischen Börsen zeigte sich am Mittwoch kein einheitliches Bild. Nach schwach aufgenommenen Geschäftszahlen von Nintendo ging es an der Börse Tokio mit den Kursen kräftiger nach unten. Für Unruhe im Techbereich sorgte auch eine neue KI-Anwendung von Anthropic. Mittels der Software können juristische Aufgaben automatisiert werden.

Edelmetalle scheinen die jüngste Korrektur abgeschlossen zu haben. Der Gold notiert wieder über der Marke von 5'000 Dollar die Feinunze.

Stützend wirkten indes neue Konjunkturdaten aus der Region. In China zog der von Ratingdog (ex Caixin) ermittelte Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich auf 52,3 an und damit auf ein Drei-Monats-Hoch. Noch besser sei allerdings die Breite des Aufschwungs durch ganz Asien. Wie S&P Global mit seinem Asien-Sektor-Index feststellt, zeigt die Mehrheit aller Branchen ein Rekordwachstum bei der Aktivität im Januar: In 16 von 18 Sektoren ging es nach oben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires