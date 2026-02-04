Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’410 0.3%  SPI 18’480 0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’763 -0.1%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 6’007 0.2%  Gold 5’048 2.1%  Bitcoin 59’143 0.8%  Dollar 0.7765 0.1%  Öl 67.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Holcim-Aktie bricht ein: Bericht über mögliche Aufweichung von EU-Emissionsregeln belastet
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sportradar-Aktie: Erweiterung der Technologiepartnerschaft mit Betfred
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 04.02.2026 12:06:56

SMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün

Der Schweizer Leitindex notiert am Mittwoch etwas höher. Der DAX zeigt sich stabil. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch im grünen Bereich.

Der SMI startete 0,27 Prozent niedriger bei 13'336,51 Punkten. Er gab auch im Anschluss nach. Gegen Mittag schafft er jedoch den Sprung in die Gewinnzone.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an. Der SPI eröffnet bei 18'377,31 Zählern um 0,27 Prozent tiefer, der SLI eröffnete 0,15 Prozent im Minus bei 2'137,68 Stellen.

Zwar hatten sich an der Wall Street die Kurse noch von ihren Tiefständen erholt, Dow Jones und NASDAQ lagen aber dennoch am Ende unter dem Niveau vom Börsenschluss in Europa. Zudem enttäuschte AMD nachbörslich mit dem Ausblick - es wird laut Händlern immer schwieriger, die extrem hohen Erwartungen zu erfüllen. Hierzulande liegt der Fokus derweil klar auf den Zahlen der beiden Bluechips Novartis und UBS.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Mittwoch nahe der Nulllinie.

Der DAX startete 0,26 Prozent höher bei 24'845,59 Punkten. Im weiteren Verlauf drehte er jedoch zwischenzeitlich ins Minus, kämpft sich mittlerweile jedoch wieder an den Vortagesschluss vor.

Die Nervosität der vergangenen Handelstage mit teils deutlichen Ausschlägen legt sich am deutschen Aktienmarkt allmählich weiter. Die Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte, erholen sich weiter.

Anleger blicken am Mittwoch gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten. Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen.

Ein erneuter Ausverkauf bei Teilen von Tech-Aktien in den USA lässt den deutschen Gesamtmarkt zunächst unbeeindruckt, könnte aber Branchenwerte wie den 2026 bislang grössten DAX-Verlierer SAP weiter beeinflussen. Die Commerzbank verwies am Morgen auf die Besorgnis der Anleger über die Einführung neuer KI-Tools und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbieter belastet. Zudem richten sich die Blicke am Mittwoch auf Geschäftszahlen des Chipkonzerns Infineon und nach US-Börsenschluss die der Google -Mutterkonzern Alphabet.

WALL STREET

Die Anleger in den USA konnten sich am Dienstag nicht entscheiden.

Der Dow Jones verlor zur Handelseröffnung bereits und wechselte anschliessend mehrfach das Vorzeichen. Bei 49'653,13 Punkten konnte er zwischenzeitlich sogar ein neues Rekordhoch verzeichnen. Danach ging es jedoch tief in die Verlustzone. Dort verabschiedet er sich 0,34 Prozent tiefer bei 49'241,06 Punkten in den Feierabend.
Der NASDAQ Composite stieg zur Startglocke, rutschte im weiteren Verlauf jedoch auf rotes Terrain zurück. Das Minus summierte sich in der Folge auf. Sein Schlussstand: 23'255,19 Punkte (-1,43%).

Den US-Börsen war nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag der Schwung ausgegangen.

Etwas gebremst wurde der Markt vom andauernden Haushaltsstreit in den USA und der daraus resultierenden Schliessung einiger Behörden. Wegen des neuerlichen "Regierungsstillstandes" wurde unter anderem die für Freitag geplante Veröffentlichung des vielbeachteten Arbeitsmarktberichts zunächst abgesagt. Im Tagesverlauf stimmte das Repräsentantenhaus über den Haushalt ab.

Sowohl im Technologiesektor als auch in anderen Branchen sorgten Geschäftsberichte und Unternehmensziele für deutliche Kursausschläge.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlossen am Mittwoch mehrheitlich in Grün.

So zeigte sich der Nikkei 225 in Tokio letztlich mit einem Minus von 0,78 Prozent bei 54'293,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite schlussendlich 0,85 Prozent auf 4'102,20 Zähler.

Etwas weniger aufwärts ging es in Hongkong: Der Hang Seng zog schliesslich 0,05 Prozent auf 26'847,32 Einheiten an.

An den asiatischen Börsen zeigte sich am Mittwoch kein einheitliches Bild. Nach schwach aufgenommenen Geschäftszahlen von Nintendo ging es an der Börse Tokio mit den Kursen kräftiger nach unten. Für Unruhe im Techbereich sorgte auch eine neue KI-Anwendung von Anthropic. Mittels der Software können juristische Aufgaben automatisiert werden.

Edelmetalle scheinen die jüngste Korrektur abgeschlossen zu haben. Der Gold notiert wieder über der Marke von 5'000 Dollar die Feinunze.

Stützend wirkten indes neue Konjunkturdaten aus der Region. In China zog der von Ratingdog (ex Caixin) ermittelte Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich auf 52,3 an und damit auf ein Drei-Monats-Hoch. Noch besser sei allerdings die Breite des Aufschwungs durch ganz Asien. Wie S&P Global mit seinem Asien-Sektor-Index feststellt, zeigt die Mehrheit aller Branchen ein Rekordwachstum bei der Aktivität im Januar: In 16 von 18 Sektoren ging es nach oben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 04.02.2026
09:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
08:49 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’880.49 19.52 U1CSRU
Short 14’151.12 13.93 BX0SPU
Short 14’694.43 8.92 SHSBXU
SMI-Kurs: 13’403.24 04.02.2026 11:52:28
Long 12’792.24 19.96 SB1BLU
Long 12’481.34 13.72 S1FBQU
Long 11’953.35 8.92 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
04.02.26 ANZ Commodity Price
04.02.26 S&P Global PMI
04.02.26 Jibun Bank Services PMI
04.02.26 RatingDog EMI für Dienstleistungen
04.02.26 S&P Global Composite PMI
04.02.26 S&P Global Construction PMI
04.02.26 HSBC Services PMI
04.02.26 HSBC Composite PMI
04.02.26 S&P Global Services PMI
04.02.26 Exporte
04.02.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
04.02.26 CBI Zinssatzentscheidung
04.02.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
04.02.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
04.02.26 S&P Global PMI Gesamtindex
04.02.26 HCOB EMI Gesamtindex
04.02.26 HCOB EMI Dienstleistungen
04.02.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
04.02.26 HCOB Composite EMI
04.02.26 S&P Global Gesamt-EMI
04.02.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
04.02.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
04.02.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
04.02.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
04.02.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
04.02.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
04.02.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
04.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
04.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
04.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
04.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
04.02.26 M3-Geldmenge
04.02.26 MBA Hypothekenanträge
04.02.26 ADP Beschäftigungsänderung
04.02.26 NBP-Basissatz
04.02.26 S&P Global EMI Dienstleistungen
04.02.26 S&P Global EMI Gesamtindex
04.02.26 ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
04.02.26 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
04.02.26 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
04.02.26 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
04.02.26 Importe
04.02.26 Exporte
04.02.26 EIA Rohöl Lagerbestand
04.02.26 Industrieproduktion
04.02.26 Währungsreserven

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Dienstagmittag
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag in Rot
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
PayPal Aktie News: PayPal reagiert am Dienstagmittag positiv
Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
ChatGPT-Prognose: XRP, Ethereum und warum die KI Bitcoin Hyper als nächsten Ausreisser markiert
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursverlusten

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1033 -0.0016
-1.54

finanzen.net News

Datum Titel
11:59 P7S1-Aktie fällt denoch Nächster TV-Coup - Sendergruppe kauft Handball-Länderspiele
11:58 Aktien Europa: Anleger halten sich zurück - Novo Nordisk brechen ein
11:53 KfW bündelt Wohnförderung in zwei Basisprogramme
11:53 AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla sacken ans SDax-Ende - Ausblick verschreckt
11:49 Kremlchef Putin erhält Solidaritätsbekundung von Xi Jinping
11:45 Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi begonnen
11:40 ROUNDUP: Pharmakonzern GSK schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt
11:35 ROUNDUP: Stabile Aufträge hellen Stimmung im Maschinenbau auf
11:35 AKTIEN IM FOKUS 2: Emissionsthema bremst Heidelberg Materials - Chemie beflügelt
11:34 Deutschland und Australien unterstreichen enge Partnerschaft