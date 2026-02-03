Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’467 0.4%  SPI 18’563 0.4%  Dow 49’408 1.1%  DAX 25’065 1.1%  Euro 0.9183 -0.1%  EStoxx50 6’064 0.9%  Gold 4’932 5.8%  Bitcoin 61’322 -0.1%  Dollar 0.7772 -0.3%  Öl 65.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Siemens Energy-Aktie auf Rekordjagd: Analysten sehen massives Potenzial im Gasturbinen-Sektor
NVIDIA-Aktie im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
Newron-Aktie legt zu: Neue Fachpublikation zu Evenamide
Youngtimers-Aktie: Massives Investment in Bitcoin-Mining
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 03.02.2026 09:54:29

SMI freundlich -- DAX sehr stark -- Asiens Börsen weit im Plus

Der heimische Markt zeigt sich im Plus. Am Dienstag legt der deutsche Leitindex kräftig zu. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit Gewinnen.

Der SMI eröffnete 0,46 Prozent im Plus bei 13'471,10 Zählern und präsentiert sich auch im Anschluss fester.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an. Der SPI startete 0,46 Prozent höher bei 18'569,47 Punkten, während der SLI 0,5 Prozent stärker bei 2'160,56 Stellen in den Handel ging.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit freundlichen Notierungen in den Handel. Dabei sind die Vorgaben der Wall Street nur leicht positiv. Zwar gab es auch an den US-Börsen zum Wochenstart Gewinne, die NASDAQ konnte entgegen zum Dow Jones ihr hohes Niveau vom Europaschluss aber nicht ganz halten. Dafür kletterte der Nikkei in Japan zeitweise auf ein Rekordhoch. Und auch an den Edelmetallmärten kehrte nach den Turbulenzen der vergangenen Tage etwas Ruhe ein. "Es sieht so aus als hätten wir das schlimmste hinter uns und Gold kann vielleicht wieder zu dem langweiligen, risikolosen Asset werden, dass es einmal war", sagte ein Händler.

Der Tag dürfte insgesamt in ruhigeren Bahnen verlaufen, vermuten Börsianer. Die Agenda ist noch recht leer, bevor dann am morgigen Mittwoch mit Novartis und UBS gleich zwei heimische Schwergewichte ihre Zahlen präsentieren. International richtet sich der Blick unter anderem auf die Ergebnisse von Pfizer, PayPal oder AMD. Von der Konjunktur kommen zunächst keine Impulse, zumal das US-Arbeitsministerium den Arbeitsmarktbericht für Januar aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands nicht wie geplant am Freitag veröffentlichen kann.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite.

Der DAX startete 0,64 Prozent im Plus bei 24'956,76 Punkten. Im Anschluss setzt er sich noch deutlicher nach oben ab und übersteigt erneut die Marke von 25'000 Punkten.

Der DAX orientiert sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25'000 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex nach nervösem Start bereits zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an. Die Experten der NordLB erläuterten am Morgen, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat.

WALL STREET

Zum Wochenauftakt griffen die Anleger an der Wall Street zu.

Zwar eröffnete der Dow Jones 0,23 Prozent tiefer bei 48'777,77 Punkten, anschliessend konnte er aber ins Plus drehen und schloss 1,05 Prozent höher bei 49'407,66 Punkten.
Freundlich zeigte sich nach zunächst schwachem Start auch der NASDAQ Composite, hier ging es schlussendlich um 0,56 Prozent auf 23'592,11 Zähler nach oben.

In den USA herrscht in Sachen Zinspfad unter dem von US-Präsident Donald Trump als Nachfolger für US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Freitag bestellten Kevin Warsh etwas Verunsicherung. Warsh gilt als einer der falkenhafteren unter den als Powell-Nachfolger gehandelten Kandidaten, was Zinssenkungsfantasien dämpft. Daher stehen die Edelmetalle Gold und Silber weiter unter Druck.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag weit nach oben.

So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zeitweise mit einem Plus von 3,92 Prozent bei 54'720,66 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben 1,26 Prozent auf 4'066,22 Zähler.

Etwas weniger deutlich aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng zieht stellenweise 0,32 Prozent auf 26'861,08 Einheiten an.

Nach dem Rücksetzer am Vortag infolge der Schwäche bei den Technologiewerten geht es an den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag bereits wieder steil nach oben. Damit ist die Delle vom Wochenstart ausgebügelt. Mit Blick auf die Vorgaben der Wall Street gehen die Investoren stärker ins Risiko. Für den Nikkei geht es in Tokio deutlich nach oben, wobei die Aktien der Chiphersteller und Grossbanken nach den soliden Vorgaben der Wall Street kräftig zulegen. Die anfängliche Stärke in Hongkong kühlte sich im Laufe des Vormittags ab - goldnahe Titel konnten einen Teil der Verluste vom Montag wettmachen, während Immobilien- und Konsumwerte Mühe hatten, ihr Momentum zu halten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:35 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
09:20 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
09:08 SMI trotzt den negativen Vorgaben
07:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips legen zu
02.02.26 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’938.92 19.39 SJLB4U
Short 14’215.55 13.74 B94SVU
Short 14’731.47 8.91 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’467.03 03.02.2026 09:40:12
Long 12’840.50 19.39 SSQBNU
Long 12’569.88 13.81 S3HB2U
Long 12’022.95 8.82 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
03.02.26 468 SPAC II SE Registered Shs -A- / Quartalszahlen
03.02.26 8X8 / Quartalszahlen
03.02.26 Aarti Drugs Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
03.02.26 ACMOS INC / Quartalszahlen
03.02.26 Action Construction Equipment Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
03.02.26 Adani Enterprises Ltd Registered Shs Partly Paid / Quartalszahlen
03.02.26 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd / Quartalszahlen
03.02.26 Adani Wilmar Limited Registered Shs 144 Reg S / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
03.02.26 Consumer Price Index Growth (YoY)
03.02.26 Consumer Price Index Growth (MoM)
03.02.26 Monetary Base (YoY)
03.02.26 Building Permits (MoM)
03.02.26 Building Permits (YoY)
03.02.26 AIB Manufacturing PMI
03.02.26 Zinsentscheidung der RBA
03.02.26 RBA Rate Statement
03.02.26 RBA Monetary Policy Statement
03.02.26 10-Jahres Bond Auktion
03.02.26 Riyad Bank PMI
03.02.26 RBA Press Conference
03.02.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
03.02.26 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
03.02.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
03.02.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
03.02.26 Haushalt
03.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
03.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
03.02.26 Veränderung der Arbeitslosen
03.02.26 Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE
03.02.26 Einzelhandelsumsatz
03.02.26 EZB Bankkredit Umfrage
03.02.26 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
03.02.26 Industrieertrag (im Monatsvergleich)
03.02.26 Industrieproduktion ( Jahr )
03.02.26 FOMC Mitglied Barkin spricht
03.02.26 Redbook Index (Jahr)
03.02.26 Fed-Mitglied Bowman spricht
03.02.26 GDT Preisindex
03.02.26 JOLTS Stellenangebote
03.02.26 IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat )
03.02.26 Geldreserven
03.02.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
03.02.26 Arbeitskostenindex (Quartal)
03.02.26 Erwerbsquote
03.02.26 Beschäftigungsänderung
03.02.26 Arbeitslosenquote
03.02.26 Arbeitskostenindex (Jahr)
03.02.26 AiG Industrie-Index
03.02.26 Ai Group Bau-EMI
03.02.26 Ai Group EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.02.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
03.02.26 S&P Global zusammengesetzter PMI

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Aktien von Microsoft und NVIDIA leiden unter Zweifeln am möglichen OpenAI-Milliardeninvestment
Nestlé-Aktie in Grün: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1024 0.0005
0.53

finanzen.net News

Datum Titel
09:54 Rund 13,3 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet
09:53 Gold und Silber erholen sich deutlich nach Turbulenzen - Gold über 4.900 Dollar
09:48 WDH/Frankreich: Inflation nähert sich weiter der Null-Marke
09:48 WDH/ROUNDUP/Russischer Angriffskrieg: Raketen gegen Kiew und Charkiw
09:45 WDH/ROUNDUP: Rentenreform soll Priorität haben - Merz: Paradigmenwechsel
09:36 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight'
09:36 OUNDUP: Rentenreform soll Priorität haben - Merz: Paradigmenwechsel
09:35 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Fraport auf 90,50 Euro - 'Overweight'
09:35 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'
09:31 KSB-Aktie in Grün: Rekordjahr 2025 - Wachstumskurs 2026 geplant