SMI freundlich -- DAX sehr stark -- Asiens Börsen weit im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit Gewinnen.

Der SMI eröffnete 0,46 Prozent im Plus bei 13'471,10 Zählern und präsentiert sich auch im Anschluss fester.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an. Der SPI startete 0,46 Prozent höher bei 18'569,47 Punkten, während der SLI 0,5 Prozent stärker bei 2'160,56 Stellen in den Handel ging.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit freundlichen Notierungen in den Handel. Dabei sind die Vorgaben der Wall Street nur leicht positiv. Zwar gab es auch an den US-Börsen zum Wochenstart Gewinne, die NASDAQ konnte entgegen zum Dow Jones ihr hohes Niveau vom Europaschluss aber nicht ganz halten. Dafür kletterte der Nikkei in Japan zeitweise auf ein Rekordhoch. Und auch an den Edelmetallmärten kehrte nach den Turbulenzen der vergangenen Tage etwas Ruhe ein. "Es sieht so aus als hätten wir das schlimmste hinter uns und Gold kann vielleicht wieder zu dem langweiligen, risikolosen Asset werden, dass es einmal war", sagte ein Händler.

Der Tag dürfte insgesamt in ruhigeren Bahnen verlaufen, vermuten Börsianer. Die Agenda ist noch recht leer, bevor dann am morgigen Mittwoch mit Novartis und UBS gleich zwei heimische Schwergewichte ihre Zahlen präsentieren. International richtet sich der Blick unter anderem auf die Ergebnisse von Pfizer, PayPal oder AMD. Von der Konjunktur kommen zunächst keine Impulse, zumal das US-Arbeitsministerium den Arbeitsmarktbericht für Januar aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands nicht wie geplant am Freitag veröffentlichen kann.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite.

Der DAX startete 0,64 Prozent im Plus bei 24'956,76 Punkten. Im Anschluss setzt er sich noch deutlicher nach oben ab und übersteigt erneut die Marke von 25'000 Punkten.

Der DAX orientiert sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25'000 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex nach nervösem Start bereits zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an. Die Experten der NordLB erläuterten am Morgen, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat.

WALL STREET

Zum Wochenauftakt griffen die Anleger an der Wall Street zu.

Zwar eröffnete der Dow Jones 0,23 Prozent tiefer bei 48'777,77 Punkten, anschliessend konnte er aber ins Plus drehen und schloss 1,05 Prozent höher bei 49'407,66 Punkten.

Freundlich zeigte sich nach zunächst schwachem Start auch der NASDAQ Composite, hier ging es schlussendlich um 0,56 Prozent auf 23'592,11 Zähler nach oben.

In den USA herrscht in Sachen Zinspfad unter dem von US-Präsident Donald Trump als Nachfolger für US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Freitag bestellten Kevin Warsh etwas Verunsicherung. Warsh gilt als einer der falkenhafteren unter den als Powell-Nachfolger gehandelten Kandidaten, was Zinssenkungsfantasien dämpft. Daher stehen die Edelmetalle Gold und Silber weiter unter Druck.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag weit nach oben.

So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zeitweise mit einem Plus von 3,92 Prozent bei 54'720,66 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben 1,26 Prozent auf 4'066,22 Zähler.

Etwas weniger deutlich aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng zieht stellenweise 0,32 Prozent auf 26'861,08 Einheiten an.

Nach dem Rücksetzer am Vortag infolge der Schwäche bei den Technologiewerten geht es an den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag bereits wieder steil nach oben. Damit ist die Delle vom Wochenstart ausgebügelt. Mit Blick auf die Vorgaben der Wall Street gehen die Investoren stärker ins Risiko. Für den Nikkei geht es in Tokio deutlich nach oben, wobei die Aktien der Chiphersteller und Grossbanken nach den soliden Vorgaben der Wall Street kräftig zulegen. Die anfängliche Stärke in Hongkong kühlte sich im Laufe des Vormittags ab - goldnahe Titel konnten einen Teil der Verluste vom Montag wettmachen, während Immobilien- und Konsumwerte Mühe hatten, ihr Momentum zu halten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires