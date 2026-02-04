Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 -0.3%  SPI 18’427 -0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’781 -0.1%  Euro 0.9171 0.1%  EStoxx50 5’995 -0.2%  Gold 5’057 2.2%  Bitcoin 59’233 1.0%  Dollar 0.7749 -0.1%  Öl 67.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Novartis-Aktie: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick
Ausblick: Barrick Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: ConocoPhillips präsentiert Quartalsergebnisse
UBS-Aktie: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Suche...

Peloton Interactive Aktie 49767034 / US70614W1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Peloton Interactive
4.52 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Peloton Interactive wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peloton Interactive in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 675,6 Millionen USD im Vergleich zu 673,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Peloton Interactive

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten