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02.06.2026 08:11:40
EUREX/DAX-Future fester
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr um 130 auf 25.156 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.176 und das Tagestief bei 25.013 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.037 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
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