08.09.2025 08:32:41

EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert zwei Ticks auf 129,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,05 Prozent und das -tief bei 128,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.986 Kontrakte. Der Bobl-Futures büsst vier Ticks auf 117,63 Prozent ein. Im Fokus steht auch am Anleihenmarkt die Vertrauensabstimmung in Frankreich. Die Sitzung beginnt um 15:00 Uhr Ortszeit und die Ergebnisse der Abstimmung werden voraussichtlich nach 17 Uhr MESZ bekannt gegeben. Auch für Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank ist es wahrscheinlich, dass die Minderheitsregierung von Premierminister Bayrou eine Niederlage erleidet. Doch am spannendsten sei, was als nächstes passieren werde. Präsident Macron werde voraussichtlich einen Premierminister nominieren, der eine neue Mehrheit zur Verabschiedung des Haushalts erreichen könnte. Das würde vermutlich die Unterstützung der sozialistischen Mitte-Links-Partei erfordern, da die rechtspopulistische Nationale Allianz für vorgezogene Parlamentswahlen plädiert habe. Ausserdem gebe es in Frankreich auch Generalstreiks am 10. und 18. September.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 02:33 ET (06:33 GMT)

