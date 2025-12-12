|
12.12.2025 08:07:39
EUREX/Bund-Future im Verlauf fast unverändert
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Freitag kurz vor 8 Uhr 3 Ticks niedriger bei 127,45 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49, das -tief bei 127,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.107 Kontrakte.
"Noch ist der Abwärtsimpuls intakt und ein erneuter Kursrückgang möglich", so die Analysten der Helaba. Als Widerstand nennen sie das 38,2-Prozent-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung bis 127,05 - aktuell bei 128,01. Die 21-Tagelinie verlaufe bei 128,58.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2025 02:07 ET (07:07 GMT)
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende teils kräftig im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Am Freitag verzeichnen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte deutliche Gewinne.