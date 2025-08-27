|
EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter
DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 6 Ticks auf 129,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,49 Prozent und das Tagestief bei 129,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher vergeichsweise wenige 13.120 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert zwei Ticks auf 117,39 Prozent. Der Bund-Future notiert damit stabil über der Marke von 129 Prozent. Auch am Anleihemarkt ist die Unabhängigkeit der US-Notenbank Thema Nummer 1.
Versuche, die Unabhängigkeit der US-Notenbank zu beschneiden, gab es und gibt es immer wieder. Sie werden nach Ansicht der Marktstrategen der Helaba scheitern, wenn es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit und an den Finanzmärkten gibt. Einfluss auf die Zinssenkungserwartungen bezüglich der nächsten FOMC-Sitzung hatte der Vorstoss Trumps nicht. Zudem waren die unmittelbaren Effekte an den Märkten (schwächerer Dollar und steigende US-Renditen) nur vorrübergehender Natur. Die Langfristwirkungen einer zunehmend politisierten Fed sollten der Helaba zufolge aber nicht unterschätzt werden.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
