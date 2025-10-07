Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’546 -0.3%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 3’976 0.4%  Bitcoin 97’144 -2.1%  Dollar 0.7973 0.3%  Öl 65.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Georg Fischer-Aktie knapp in Grün: Eisengiesserei in Leipzig wird an Linamar veräussert
Suche...
Plus500 Depot
07.10.2025 18:19:43

EU plant Zoll von 50% auf Stahlimporte über einer bestimmten Quote

Von Edith Hancock und Mauro Orru

DOW JONES--Die Handelsvertreter der Europäischen Union (EU) haben einen Zollsatz von 50 Prozent auf Stahlimporte vorgeschlagen, die eine bestimmte Quote übersteigen. Mit dieser Massnahme will die EU ihren angeschlagenen Stahlsektor vor Überkapazitäten schützen.

Die Europäische Kommission erklärte, die Stahlindustrie der EU stehe unter erheblichem Druck durch Überkapazitäten, die sich ihren Schätzungen zufolge auf mehr als das Fünffache des jährlichen Stahlverbrauchs der Union belaufen dürften. Wachsende Überkapazitäten, steigende Stahlimporte und Zölle aus anderen Ländern verschärften die Herausforderungen für den Sektor, sagten Vertreter der EU.

Im Rahmen dieser Pläne will die Kommission die zollfreien Stahlimportmengen um fast die Hälfte auf 18,3 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Importe, die diese Quote überschreiten, würden mit einer Abgabe von 50 Prozent belegt. Das wäre doppelt so viel wie der derzeit in der EU geltende Zollsatz. Der Plan sieht ausserdem vor, dass Exporteure angeben müssen, wo die Schmelzung und das Giessen zur Stahlherstellung stattgefunden haben. Dadurch soll die Rückverfolgung der Importe erleichtert werden.

"Die weltweite Überkapazität schadet unserer Branche", sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. "Wir müssen jetzt handeln."

Dieser Vorschlag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Länder Zölle als Mittel zum Schutz ihrer heimischen Industrie einsetzen. So haben die USA Anfang dieses Jahres einen Zoll von 50 Prozent auf fast alle Stahlimporte und Produkte aus Stahl verhängt. Auch Kanada hat die Zölle auf Stahl aus dem Ausland erhöht.

Von den EU-Zöllen nicht betroffen sind Stahlexporte aus Norwegen, Island und Liechtenstein, da diese Länder eng in den EU-Binnenmarkt integriert sind. Die Schweiz und das Vereinigte Königreich wären von den Änderungen jedoch betroffen. Wie ein hochrangiger EU-Beamter am Dienstag mitteilte, gehörten China, Vietnam, Indien, die Türkei und das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr zu den grössten Stahlexporteuren in die EU.

Durch die Senkung ihrer zollfreien Einfuhrquote und die Erhöhung der Zölle auf Importe, die diese Quote übersteigen, will die EU ihre Stahlindustrie stützen. Laut Angaben der Union hat diese seit 2007 rund 65 Millionen Tonnen an Kapazität verloren. Der Sektor beschäftigt direkt rund 300.000 Menschen und in mehr als 20 EU-Mitgliedstaaten befinden sich Stahlwerke.

"Eine industrielle Zukunft für Europa ist ohne eine dynamische und widerstandsfähige Stahlindustrie nicht möglich", sagte Stephane Sejourne, Vizepräsident der EU-Kommission für Wohlstand und Industriestrategie. "Dieser Vorschlag ist der erste Schritt, damit unsere Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnt."

EU-Vertreter erklärten, dass die Pläne, die noch vom Europäischen Parlament und vom Rat genehmigt werden müssen, vollständig mit den Vorschriften der Welthandelsorganisation vereinbar sind.

Die Kommission erklärte, sie werde sich um Gespräche mit Handelspartnern bemühen, um möglicherweise länderspezifische Kontingente anzubieten. Maros Sefcovic, der EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, plant, im Laufe der Woche während des Globalen Forums zu Stahlüberkapazitäten am Rande des Treffens der G-20-Handels- und Investitionsminister in Südafrika mit Partnern zu sprechen.

"Im Handel der EU geht es um fairen, regelbasierten Wettbewerb, und diese Massnahme wird unserer Stahlindustrie helfen, angesichts der weltweit zunehmenden Überkapazitäten fair zu konkurrieren", sagte Sefcovic. "Letztendlich bleibt die EU entschlossen, mit allen willigen Partnern zusammenzuarbeiten, um eine gemeinsame Antwort auf die Herausforderung der weltweiten Überkapazitäten zu finden."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 12:20 ET (16:20 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

18:35 Logo WHS GEA Group Aktie jetzt im Fokus: Starkes Wachstum, DAX-Aufstieg & Zukunftsstrategie!
15:36 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
12:30 UBS Logo KI: Katalysator einer neuen Wachstumsphase an der Börse
12:26 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
10:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
09:24 SMI immer weiter aufwärts
09:03 Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
06.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’055.41 19.59 UBSIIU
Short 13’316.89 13.78 3OUBSU
Short 13’827.25 8.90 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’531.43 07.10.2025 17:30:00
Long 12’012.64 19.14 SW5B0U
Long 11’711.28 13.20 SHFB5U
Long 11’249.84 8.95 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
AppLovin-Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch wieder höher: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
AMD-Allianz mit OpenAI löst kräftige Kursgewinne bei Halbleiterwerten wie TSMC, Advantest und Co. aus
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}