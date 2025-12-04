Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.12.2025 18:57:39

EU bittet um Stellungnahmen zu Google-Angebot nach Milliardenstrafe

Alphabet C
Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat um Stellungnahmen zu den Abhilfemassnahmen gebeten, die die Alphabet-Tochtergesellschaft Google ihr nach der Verhängung einer Kartellstrafe in Höhe von 2,95 Milliarden Euro angeboten hat. Die Kommission hatte Google wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Werbetechnologie mit der Strafe belegt.

Im vergangenen Monat legte der US-Konzern der Brüsseler Behörde Abhilfemassnahmen vor, will aber keine Teile seines Geschäfts verkaufen. Auch wenn die EU-Kommission zuvor erklärt hatte, dies sei ihrer Meinung nach der einzige Weg, um die festgestellten Probleme zu lösen.

"Um die Bewertung durchzuführen, sammelt die Kommission weitere Informationen und Rückmeldungen von rund 200 Dritten und relevanten Interessengruppen auf der Grundlage einer nicht vertraulichen Fassung des von Google vorgeschlagenen Compliance-Plans", teilte die Kommission mit.

Im Rahmen des Massnahmenpakets bot Google unter anderem Verlagen an, bei der Nutzung der Google Ad Manager-Plattform unterschiedliche Mindestpreise für verschiedene Bieter festzulegen und die Interoperabilität zwischen seinen eigenen Tools und Produkten anderer Unternehmen zu verbessern. Nach Ansicht des Konzerns trägt sein Angebot der Entscheidung der Kommission vollständig Rechnung, ohne dass es zu einer Aufspaltung komme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 12:58 ET (17:58 GMT)

