Erste Schätzungen: Yantai Wanhua Polyurethane zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yantai Wanhua Polyurethane lässt sich voraussichtlich am 25.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Yantai Wanhua Polyurethane die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yantai Wanhua Polyurethane noch 0,930 CNY je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 50,54 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 56,14 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,24 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,15 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 203,03 Milliarden CNY, gegenüber 181,70 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch