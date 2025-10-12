Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.10.2025

Erste Schätzungen: Whirlpool präsentiert Quartalsergebnisse

Whirlpool veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,42 USD. Dies würde einer Verringerung von 29,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Whirlpool 2,00 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,870 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,54 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch