Trinity Capital Aktie

Erste Schätzungen: Trinity Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Trinity Capital wird voraussichtlich am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,526 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Trinity Capital 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Trinity Capital in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 74,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 48,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie, gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 287,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 228,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

