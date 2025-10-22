Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: TAIYO YUDEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAIYO YUDEN äussert sich voraussichtlich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,43 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -22,010 JPY erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 89,62 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 86,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 76,90 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 18,67 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 350,25 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 341,44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch