05.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Sandvik (B) (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sandvik (B) (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 20.10.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,313 USD. Dies würde einem Zuwachs von 25,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sandvik (B) (spons ADRs) 0,250 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Sandvik (B) (spons ADRs) 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,12 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sandvik (B) (spons ADRs) 2,91 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,920 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 12,62 Milliarden USD, gegenüber 11,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch