Erste Schätzungen: SailPoint legt Quartalsergebnis vor

SailPoint präsentiert voraussichtlich am 09.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten schätzen, dass SailPoint für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,042 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 243,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -12,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 861,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch