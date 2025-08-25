Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9394 0.1%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’372 1.0%  Bitcoin 93’790 3.2%  Dollar 0.8017 -0.8%  Öl 67.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Henkel-Aktie: Henkel-CEO kündigt gezielte Preiserhöhungen an
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Apple-Aktie im Fokus: FinTech zerrt iKonzern wegen Apple Pay-Technologie vor Gericht
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: SailPoint legt Quartalsergebnis vor

SailPoint
20.50 USD 5.13%
Kaufen Verkaufen

SailPoint präsentiert voraussichtlich am 09.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten schätzen, dass SailPoint für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,042 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 243,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -12,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 861,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch