Erste Schätzungen: Oxford Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oxford Industries veröffentlicht voraussichtlich am 10.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,961 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oxford Industries in dem im Oktober abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 304,4 Millionen USD im Vergleich zu 308,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,87 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch