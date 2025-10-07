Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.10.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: Oceaneering International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oceaneering International
Oceaneering International wird voraussichtlich am 22.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,433 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,400 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 709,2 Millionen USD gegenüber 679,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie, gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,77 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

