HCL Technologies Aktie 1147244 / INE860A01027

28.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: HCL Technologies legt Quartalsergebnis vor

HCL Technologies
1661.15 INR -0.82%
HCL Technologies präsentiert voraussichtlich am 12.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 17,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 16,94 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,78 Prozent auf 331,12 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 298,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 64,14 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 64,16 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 43 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.281,24 Milliarden INR, gegenüber 1.170,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch