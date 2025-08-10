Erste Schätzungen: Hangzhou Tigermed Consulting stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hangzhou Tigermed Consulting stellt voraussichtlich am 25.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,382 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Tigermed Consulting ein EPS von 0,320 HKD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Hangzhou Tigermed Consulting im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 8,14 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 HKD, gegenüber 0,510 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 7,71 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,13 Milliarden HKD generiert wurden.

