12.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: GSX Techedu A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
GSX Techedu A präsentiert in der voraussichtlich am 26.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,030 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GSX Techedu A noch -0,230 USD je Aktie verloren.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,32 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 139,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,985 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,570 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,97 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 632,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
