Erste Schätzungen: FirstEnergy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FirstEnergy wird voraussichtlich am 22.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,774 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FirstEnergy ein EPS von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,94 Milliarden USD – ein Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FirstEnergy 3,73 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,53 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,10 Milliarden USD, gegenüber 13,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch