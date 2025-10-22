Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Daicel gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Daicel
7.65 EUR 0.66%
Kaufen Verkaufen

Daicel stellt voraussichtlich am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 58,90 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Daicel einen Gewinn von 57,48 JPY je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 146,87 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 210,89 JPY, gegenüber 181,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 590,71 Milliarden JPY im Vergleich zu 586,53 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch