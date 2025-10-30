Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird voraussichtlich am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,337 BRL aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 BRL erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 9,95 Milliarden BRL aus – das entspräche einem Minus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,15 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 BRL je Aktie, gegenüber 2,49 BRL je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 37,79 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 39,82 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch