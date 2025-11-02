Codere Online Luxembourg Aktie 115086787 / LU2405144788
02.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Codere Online Luxembourg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Codere Online Luxembourg stellt voraussichtlich am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,055 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 55,8 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 54,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 223,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 217,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Codere Online Luxembourg S.A. Registered Shs
06:21