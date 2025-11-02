Erste Schätzungen: Codere Online Luxembourg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Codere Online Luxembourg stellt voraussichtlich am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,055 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 55,8 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 54,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 223,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 217,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch