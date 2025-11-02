Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Tesla-Aktie: Tesla enthüllt neue Langstreckenversion des Model Y in China
Lukrative oder riskante Geldanlage? Das sollten Anleger bei Investitionen am Kunstmarkt beachten
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
Suche...
200.- Saxo-Deal

Codere Online Luxembourg Aktie 115086787 / LU2405144788

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Codere Online Luxembourg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Codere Online Luxembourg
6.03 USD 0.50%
Kaufen Verkaufen

Codere Online Luxembourg stellt voraussichtlich am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,055 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 55,8 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 54,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 223,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 217,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Codere Online Luxembourg S.A. Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
06:21