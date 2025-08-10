Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’561 -0.1%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 66.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Vorzugsaktien im Fokus: Dividende versus Stimmrecht
So verdient McDonald's wirklich: Ein Blick hinter die Fassade der Burgerkette
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
Gold, Öl & Co. in KW 32: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Anleger der Tesla-Aktie machen Druck: Tesla soll über Beteiligung an xAI abstimmen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Petroleum & Chemical
5.73 CNY 0.35%
Kaufen Verkaufen

China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) wird voraussichtlich am 25.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,095 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 652,34 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 719,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,375 CNY, gegenüber 0,420 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 3.006,29 Milliarden CNY im Vergleich zu 2.807,25 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch