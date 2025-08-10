Erste Schätzungen: China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) wird voraussichtlich am 25.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,095 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 652,34 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 719,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,375 CNY, gegenüber 0,420 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 3.006,29 Milliarden CNY im Vergleich zu 2.807,25 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

