Erste Schätzungen: China Molybdenum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Molybdenum äussert sich voraussichtlich am 25.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,192 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Molybdenum noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 HKD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 63,33 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 56,51 Milliarden HKD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,764 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,690 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 214,08 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 230,90 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch